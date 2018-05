Diaby laat in zijn kaarten kijken: "Nieuwe uitdaging? Waarom niet?" 14 mei 2018

Clubtopschutter Abdoulay Diaby zag blauw-zwart gisteren vanaf de bank kampioen worden. Toch heeft de Malinees met vijftien goals een groot aandeel in zijn tweede landstitel. De aanvaller gaf gisteren te kennen dat zijn tijd bij Club Brugge er min of meer opzit: "Er zal snel duidelijkheid komen. Op een bepaald moment moet je keuzes maken. De Champions League is heel opwindend, maar misschien is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik zal niet liegen, maar dit wordt een belangrijk moment in mijn carrière. Ik word 27 jaar en heb hier twee titels en een beker gewonnen. Wat kan ik me nog meer wensen?" (TTV)