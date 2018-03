Diaby: "Kwestie van vertrouwen" 05 maart 2018

Kort na rust was Diaby de eerste die dan toch de weg naar goal vond. Op onze opmerking dat het toch niet meer normaal was hoeveel kansen Club miste, probeerde hij eerst nog de boot af te houden. "Dat is voetbal. Af en toe scoor je, af en toe mis je." Maar hij besefte snel dat die uitleg niet afdoende was. "Het klopt dat we te veel kansen nodig hebben om te scoren. We tonen ons te weinig killer, terwijl je dat op dit niveau moét zijn. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk." Waarna hij dieper ging graven. "Het is een kwestie van vertrouwen. Het kruipt in je hoofd, hoor, als je - hoeveel was het? - al vijf matchen niet hebt gewonnen."

