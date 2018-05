Diaby is er klaar voor: "De zon schijnt, iedereen kijkt mee. Ik zal goed zijn" DIABY MET 3 GOALS EN 2 ASSISTS KONING VAN BRUGGE IN DE PLAY-OFFS Pieter-Jan Calcoen

04 mei 2018

06u45 0 De Krant Anderlecht belt beter naar Frank Deboosere - nog snel even vriesweer bestellen. Maar zelfs dan... Déze Abdoulay Diaby (26) is niet uit zijn lood te slaan: "Gek? Neen, ik ben uniek."

"Ik ken een leuk hotel om het interview af te nemen", whatsappt Abdoulay Diaby om 9.16 uur. "Ik kom er vaak met de kinderen - een pannenkoekje eten. Plezant."

Het moet daarbij gezegd: de jongen heeft smaak. Afspraak in Dukes' Palace, volgens Google het enige vijfsterrenhotel in Vlaanderen. Zoals Diaby de enige vijfsterrenspeler van Club is in deze play-offs.

Hoe verklaar je je topvorm?

"Niet, want ik ben een voetballer van emoties - ik speel op het instinct. (grijnst) Of toch: de zon heeft een positief effect op me. Als het warm is, presteer ik beter. Is dat bij jullie ook niet zo?"

Dit interview wordt niet slechter als het regent, hoor.

(kijkt verbaasd) "Bizar. Dan verschillen wij toch."

Heb je gepiekt naar deze periode?

(blaast) "Niet specifiek - ik wil altijd zo lang mogelijk zo sterk mogelijk zijn. Feit is wel dat ik me nooit beter gevoeld heb. Zelfs niet twee jaar geleden, toen ik een groot aandeel had in de landstitel. En ook in de reguliere competitie was ik goed - zéér goed - maar nu is 't anders. Al zou de buitenwereld dat niet op die manier interpreteren als ik niet beslissend geweest was. Zo gaat het nu eenmaal: je moet het verschil maken om geliefd te zijn. (fijntjes) Dat lukt me de laatste weken wel."

