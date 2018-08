DIABY en Club akkoord met Sporting Lissabon 20 augustus 2018

00u00 0

Eindelijk. Na bijna twee weken onderhandelen kan Abdoulay Diaby (27) afreizen naar Lissabon. Daar ligt een contract van vier of vijf seizoenen klaar bij Sporting. De Portugese topclub heeft een akkoord gevonden met Club Brugge, er zou ongeveer 5 miljoen euro met de overgang gemoeid zijn. Voor Diaby is de transfer alvast een financiële voltreffer: bij Sporting kan hij jaarlijks meer dan 2 miljoen euro verdienen. De Malinees, die een groot aandeel had in de laatste twee landstitels, was toe aan een nieuwe uitdaging. Nadat hij dat aan Club verteld had, rekende Leko niet meer op de spits. Eerstdaags volgt de officialisering. (PJC)