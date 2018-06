Diabetici kunnen genezen dankzij dieet van soep en milkshakes 14 juni 2018

00u00 0

Wetenschappers zijn overtuigd dat type 2 diabetes - vooral veroorzaakt door overgewicht en gebrek aan beweging - te genezen is dankzij een strikt dieet van soep en milkshakes. De universiteiten van Newcastle en Glasgow lieten 300 patiënten maximaal 800 calorieën per dag innemen met dat dieet. Ze verloren behoorlijk wat gewicht, en de personen die minstens 10 kilo kwijtspeelden, konden hun diabetesbehandeling stopzetten. De onderzoekers proberen nu te achterhalen of patiënten die erin slagen op hun gewicht te blijven, ook permanent van hun diabetes verlost zijn.