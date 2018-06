Diabetes vergroot risico op parkinson 15 juni 2018

Wie lijdt aan type 2 diabetes, loopt een veel hoger risico om later ook de ziekte van Parkinson te krijgen, tot liefst 32%. Dat blijkt uit een Britse studie. De onderzoekers bestudeerden meer dan twee miljoen dossiers van diabetici en vergeleken die met de dossiers van meer dan zes miljoen gezonde personen. De link tussen type 2 diabetes en parkinson is wellicht voor een deel genetisch bepaald: sommigen hebben aanleg om beide ziektes te ontwikkelen. Maar het zou ook kunnen dat het ontwikkelen van parkinson te maken heeft met het feit dat diabetici onvoldoende insuline aanmaken of insuline die onvoldoende werkzaam is. Daardoor kunnen de cellen niet genoeg suiker (glucose) opnemen. En die glucose hebben de hersencellen net erg nodig om energie op te doen. (LVB)

