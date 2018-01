Di Rupo wil legaal wiet verkopen in Bergen 00u00 0

Bergens burgemeester Elio Di Rupo (PS) wil in zijn stad legaal cannabis laten verkopen. Hij haalt de mosterd in Nederland, waar in tien gemeenten wiet zal worden verkocht onder toeziend oog van de autoriteiten. De hoop is dat de drugscriminaliteit zal dalen door cannabis legaal aan te bieden. In de Sudpresse-kranten vertelt de voormalige premier dat 100 burgers toegang zouden krijgen tot de diensten, en dat hun gebruik vergeleken zal worden met een controlegroep die het niet legaal kan kopen. Wellicht zal dat nog niet voor morgen zijn, want het experiment moet eerst nog goedkeuring krijgen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).