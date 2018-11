Di Rupo (PS) opnieuw lijsttrekker voor de Kamer 30 november 2018

PS-voorzitter Elio Di Rupo (67) zal op 26 mei de Kamerlijst voor de PS in Henegouwen trekken. Dat heeft hij gisteravond gezegd op de RTBF. "Het is mijn doel om te zorgen dat MR en N-VA stoppen met het vernietigen van de levenskwaliteit van onze burgers", aldus de oud-premier. Daarom trekt hij - net als vorige keer - de Kamerlijst en niet de Europese lijst. "Als ik in het federaal parlement blijf, is dat omdat dáár de gezondheidszorg, de pensioenen en de sociale zekerheid moeten worden beschermd." De PS-campagne zal dan ook rond die thema's draaien. Voor Di Rupo zijn het trouwens zijn laatste dagen als burgemeester van Bergen. Maandag volgt zijn partijgenoot Nicolas Martin hem op. (ARA/SPK)