Di Rupo (PS) eist initiatief op in Wallonië 27 mei 2019

De Parti Socialiste heeft z'n slechtste resultaat neergezet sinds de invoering van het algemeen stemrecht, maar blijft naar alle waarschijnlijkheid wel de grootste partij in Wallonië. Voorzitter Elio Di Rupo eist dan ook het initiatief op en wil vanaf woensdag onderhandelen over de vorming van coalities in het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschap. Voor Brussel wacht de PS de volledige resultaten af, op federaal vlak is de koning aan zet, klinkt het.

