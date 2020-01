Exclusief voor abonnees Di Rupo noemt niet-benoeming Khattabi "ernstig incident" 21 januari 2020

Waals minister-president en oud-premier Elio Di Rupo (PS) noemt de niet-benoeming van Zakia Khattabi (Ecolo) bij het Grondwettelijk Hof "een ernstig politiek incident". Vorige vrijdag werd er over haar kandidatuur gestemd in de Senaat, maar na twee pogingen kwam ze nog steeds twee stemmen tekort voor een tweederdemeerderheid. Di Rupo wijst met een beschuldigende vinger naar N-VA en Vlaams Belang, die vooraf campagne voerden om tegen Khattabi te stemmen. "Het is onaanvaardbaar dat de Nederlandstalige gemeenschap de benoeming van een Franstalige heeft geblokkeerd. Als N-VA en VB het op een akkoord gooien, dan kunnen ze morgen het land blokkeren en mogelijk zelfs verscheuren." (FME)