Di Rupo laat er geen gras over groeien

De Parti Socialiste heeft zijn slechtste resultaat neergezet sinds de invoering van het algemeen stemrecht, maar blijft wél de grootste partij in Wallonië. Voorzitter Elio Di Rupo eiste dan ook meteen het initiatief op en liet weten snel te willen beginnen onderhandelen over de vorming van coalities in het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschap. Gisteren bleek dat hij er geen gras over wil laten groeien. Terwijl de koning begon aan zijn audiënties op federaal niveau, was Di Rupo zijn gesprekken al aan het plannen. "Als regionale informateur zal ik woensdag eerst praten met de belangrijkste partijen, MR en Ecolo", zei hij. MR en Ecolo zijn in Wallonië de tweede en derde grootste partij. "Daarna nemen we een korte vakantie ter gelegenheid van Hemelvaart. Maandag hervat ik de besprekingen en zal ik de situatie evalueren." Tijdens de campagne heeft de PS nooit onder stoelen of banken gestoken dat het de bedoeling is om in Wallonië "de meest progressieve coalitie mogelijk" te vormen.

