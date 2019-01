Di Rupo: "Jambon eerste minister? Onbespreekbaar!" 21 januari 2019

"Jambon eerste minister? Dat is onbespreekbaar", zegt oud-premier Elio Di Rupo (PS). De ex-premier hoopt dat de Franstalige partijen een blok zullen vormen tegen N-VA. "Ik heb gehoord dat Jan Jambon kandidaat-premier is", zegt Di Rupo in de Waalse media. "Daar is in Wallonië nauwelijks reactie op gekomen. Dit zou voor elke Franstalige onbespreekbaar moeten zijn. Maar los van de PS is er niemand die het zegt."