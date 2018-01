Di Rupo goes 'F.C. De Kampioenen' 19 januari 2018

"Jobs, jobs, jobs? Eerder miserie, miserie, miserie." PS-voorzitter Elio Di Rupo leek gisteren wel Fernand Costermans uit 'F.C. De Kampioenen' toen hij uithaalde naar de regering-Michel. De ex-premier stelde dat die vooral werk heeft gemaakt van slecht betaalde flexi-jobs en dat er onvoldoende banen zijn bijgekomen. In de Kamer beet premier Michel van zich af: "Misschien is mijn voorganger fan geworden van 'De Kampioenen' ofwel verwijst hij naar zijn eigen partij, ofwel naar Bergen." De volumeknop bij zowel de premier als op de PS-banken ging helemaal open toen Michel zei dat hij geen lessen aan te nemen heeft van "iemand die aan het hoofd stond van een regering in een periode waarin 25.000 banen in de privé verloren gingen". PS-fractieleider Ahmed Laaouej herinnerde de premier eraan dat de MR ook deel uitmaakte van de regering-Di Rupo.

