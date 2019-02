Di Rupo aan bedrijfsleiders: "Stort 5% van winst in klimaatfonds" 26 februari 2019

00u00 0

Elio Di Rupo roept bedrijfsleiders die zich achter het burgerinitiatief 'Sign for my Future' schaarden op om 5% van hun winst te investeren in een klimaatfonds. Zo kunnen ze tonen dat ze het menen "en dat deze actie niet enkel steunen om zich een gerust geweten te bezorgen", zegt de voormalige premier en PS-voorzitter in 'Le Soir'. Het zou om een vrijwillige bijdrage gaan. Volgens Di Rupo kan zo 350 miljoen euro worden opgehaald. Over vijf jaar zou het fonds 1,7 miljard euro aan investeringen mogelijk maken. Onder meer Umicore, Danone, Pairi Daiza, Delhaize en Proximus hebben 'Sign for my future' al ondertekend.