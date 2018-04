Di Gregorio test positief op epo 12 april 2018

De Fransman Rémy Di Gregorio (32) is gepakt op doping. Dat meldde de UCI. De renner van Delko-Marseille testte in Parijs-Nice positief op Aranesp (een effectievere vorm van epo). Hij is voor onbepaalde duur geschorst. In de Tour van 2012 kwam Di Gregorio al eens in opspraak. Zijn toenmalige ploeg Cofidis schorste Di Gregorio, maar hij werd later vrijgesproken omdat het om vitamines bleek te gaan. (TLB)