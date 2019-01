DHL omzeilt 'knips' in Gent per fiets... met serieus bagagerek 10 januari 2019

00u00 0

De pakjesdienst DHL gaat in Gent voortaan pakjes leveren per fiets. Het gaat dan wel om een 'cubicycle', een elektrische cargofiets met een kleine vrachtcontainer achterop. Daarin kan tot 125 kilo getransporteerd worden. In Antwerpen rijden die DHL-fietsen al rond. Nu is Gent dus aan de beurt, daarna volgen Leuven, Brugge, Kortrijk en Mechelen. Er komt een distributiecentrum aan de rand van de stad, en van daaruit zullen de fietsers het stadscentrum beleveren. Een groot deel daarvan is immers autovrij. De cargofietsen mogen ook door de 'knips' rijden, die de stad voor autoverkeer opdelen in zes sectoren. Daardoor moet autoverkeer via de stadsring rondrijden, waar fietsers wel gewoon door kunnen. DHL omschrijft de leveringen per fietskoerier als 'zeer efficiënt', en wil tegen 2020 zijn CO2-emissie met 30% verlagen. (VDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN