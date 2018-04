Deze zichtrekeningen zijn het goedkoopst TIPS VAN spaargids.be 21 april 2018

Wie goed zijn of haar bankuittreksels naspeurt, weet ongetwijfeld dat sommige banken best veel kosten aanrekenen voor de zichtrekening en bankkaarten. En dat zijn nutteloze kosten, want andere banken bieden alles gratis aan. Meer nog: er is zelfs één bank die u betaalt als u de verrichtingen zelf doet. De vergelijkingssite Spaargids.be maakte enkele profielen van gebruikers aan. We zetten per profiel de goedkoopste zichtrekeningen op een rij.

