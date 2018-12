Deze wesp verandert spinnen in zombies 01 december 2018

00u00 0

Wetenschappers van de Universiteit van Brits-Columbia (UBC) in Canada hebben een griezelige ontdekking gedaan in het Ecuadoraanse Amazonewoud. Daar vonden ze een nog onbekende wespensoort die spinnen kan veranderen in willoze, suïcidale zombies. De vrouwelijke wesp legt een eitje op de buik van een kogelspin (of Anelosimus), waarin zich een larve ontwikkelt die zich begint te voeden met de lichaamsvloeistof van de spin. De larve wordt steeds groter en neemt langzaamaan het lichaam van haar gastheer over. Daarop verlaat de kogelspin zijn kolonie om een cocon te weven voor de wespenlarve. Als die af is, wordt de spin levend verslonden. De wespenlarve kruipt vervolgens in de veilige cocon en komt 9 tot 11 dagen later weer tevoorschijn, helemaal volgroeid. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN