Deze week opnieuw kortingen in supermarkten

Er komen opnieuw promoties en kortingen in supermarkten. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) legt de laatste hand aan een regeling om het verbod op te heffen. "Het hamsteren is gestopt, dus kunnen we dat herbekijken", aldus de minister. Op sociale media circuleert een vergelijking van kassatickets van Colruyt, waarop te zien is dat bijvoorbeeld een grote zak chips 29% duurder geworden is. "Dat kan ik zelf ook vaststellen wanneer ik naar de supermarkt ga: de winkelkar wordt duurder, precies omdat er geen promoties meer mogelijk zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn van zo'n maatregel. Zeker omdat er nu veel meer gezinnen zijn waar er bespaard moet worden, omdat één of twee mensen in tijdelijke werkloosheid zijn terechtgekomen. Het is nog een kwestie van details, daarna kunnen de promoties die al liepen en die voor de komende weken al waren afgesproken toch doorgaan. Dat komt zeker deze week nog in orde." (SSL)

