Deze week duidelijkheid over hoe horeca kan opstarten

Er komt deze week nog duidelijkheid voor de horeca-uitbaters, over de voorwaarden waaronder zij kunnen opstarten. De beslissing of ze al dan niet open mogen vanaf 8 juni valt pas volgende week woensdag. Maar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet al verstaan dat dat zeer kort dag was voor de sector om alles georganiseerd te krijgen en ook andere partijen toonden begrip. Het overleg daarover gaat vandaag verder. Eén van de zaken die nog beslist moeten worden, is hoeveel personen samen mogen gaan eten. Dat beperken tot de gebruikelijke 'bubbel' is moeilijk, omdat restaurants ook leven van collega's die gaan lunchen. Waar nog weinig discussie over zou zijn, is dat ook de cafés mogen opengaan - al zal ook dat onder voorwaarden zijn. (ARA)

