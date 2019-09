Exclusief voor abonnees Deze Vlaams reus is de grootste kraan ter wereld Big Carl 18 september 2019

Brexit of niet, als de Britten hulp nodig hebben, bellen ze de Belgen. Voor de bouw van een kerncentrale in het graafschap Somerset is de grootste landkraan ter wereld naar Engeland overgebracht. Officieel heet de kraan van Vlaamse makelij SGC-250, maar iedereen noemt hem Big Carl, naar de directeur Technische Oplossingen Carl Sarens van het gelijknamige familiebedrijf uit Wolvertem. Hij is de opvolger van Big Benny en twee keer zo krachtig. De kraan, die 40 miljoen euro kost, is gebouwd in de haven van Gent. Big Carl werd in 260 delen overgebracht naar de bouwsite. De kerncentrale van Hinkley Point wordt in modules opgebouwd die tot 1.600 ton zwaar kunnen zijn. De Vlaamse kraan moet die blokken op hun plaats zetten en zal ook onderdelen van de reactor verplaatsen. Het gevaarte beweegt zich voort op rails. In totaal werd 6 kilometer spoor aangelegd voor de Vlaamse reus. Big Carl zal 700 tilbewegingen uitvoeren die elk 4 uur duren.

