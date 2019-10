Deze videogame moet zelfmoord voorkomen bij jongeren PhG

17 oktober 2019

05u00 0 De Krant Zelfdoding voorkomen dankzij een videospelletje? Het kan, zo vertelde de Gentse prof Gwendolyn Portzky aan koningin Mathilde. De game met vampierschildpadden en vliegende tijgers doet negatieve gedachten afnemen.

De videogame Silver wordt pas in september volgend jaar gelanceerd, maar gisteren al kreeg koningin Mathilde tijdens het staatsbezoek in Luxemburg de primeur. Mentale gezondheid is één van haar actiepunten. Ze was al het boegbeeld van een campagne tegen cyberpesten en ook om zelfdoding is ze bekommerd. Begrijpelijk, want het is de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 19 jaar. In Vlaanderen sterven elk jaar tussen 25 en 30 jongeren door zelfdoding.

De koningin was dan ook vol aandacht voor de uitleg van professor Portzky, dé autoriteit in suïcidepreventie. Ze ontwikkelt aan de UGent, in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, een videogame die moet helpen om het probleem aan te pakken.

Drie werelden

De speler belandt in probleemsituaties en moet herkennen welke gedachten zijn personage helpen en welke juist niet. "Het spel bestaat uit drie werelden", klinkt het. "In de onderwaterwereld, bijvoorbeeld, gaat het om de zangwedstrijd 'The Voice of Atlantis'. Jongeren die deelnemen, krijgen te maken met allerlei problemen. Zo zegt een leraar in de zangles dat een van de kandidaten zijn noot do moet oefenen. Er ontwikkelt zich bij die jongere snel een hele negatieve gedachtegang: 'Oei, de leraar vond het niet goed, dat gaat hier niet lukken.' Dan leert de gamer dat de leraar hem alleen maar wilde stimuleren. De spelers moeten in de game de niet-helpende gedachten afschieten. Alle positieve gedachten maken het personage sterker."

Superenthousiast

De ontwikkelaars lieten 650 jongeren het spel een week lang testen. "De resultaten waren positief", antwoordde Portzky op een vraag van de koningin. "De jongeren hadden veel minder negatieve gedachten en dachten veel minder zwart-wit. We hebben hen ook gevraagd wat ze van de game vinden en ze waren er eigenlijk superenthousiast over. Ook bij jongeren die in psychiatrische opname zaten, zagen we positieve resultaten."

Bedoeling is om het spel niet alleen ter beschikking te stellen van therapeuten en ziekenhuizen, maar ook in scholen te gebruiken. "Het zou dé manier moeten zijn om het thema van mentale gezondheid bij de jongeren te introduceren", zegt Portzky. "Een les over geestelijke gezondheid interesseert hen vaak niet. Met een game gaan we ze misschien wat meer meekrijgen. We willen zo vroeg mogelijk aan hun probleemoplossende en sociale vaardigheden werken. Het vertrekpunt is het voorkomen van zelfdoding, maar we weten dat psychische problemen daarnaartoe leiden. Eigenlijk willen we dié al voorkomen, omdat dat belangrijk is om niet suïcidaal te worden."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.