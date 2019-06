Exclusief voor abonnees Deze val is geen schwalbe NEYMAR EEN JAAR GELEDEN NOG VERAFGOOD, NU NET NIET UITGESPUWD 06 juni 2019

00u00 0 De Krant De meest Goddelijke Kanarie verliest zijn pluimen. In één jaar tijd ging Neymar (27) van grote Braziliaanse WK-hoop naar aansteller en vermeende verkrachter. Deze val is geen schwalbe.

In Brazilië kan geen politicus of geestelijke leider op tegen de populariteit van een dribbelwonder. Sinds zijn 17de heeft Neymar dan ook niet anders dan roem gekend. Hij houdt ervan - aandacht streelt zijn enorme ego. Waarom streek de Braziliaan deze week anders met een gepersonaliseerde helikopter, een Airbus H-145, van 13 miljoen neer op het trainingskamp van de Seleção? Bondscoach Tite is het ondertussen gewend dat een groot deel van zijn persmomenten over zijn sterspeler gaan. In de aanloop naar de Copa América opnieuw, maar nu tot weerzin van Neymar zelf. Dinsdag gingen 18 van de 25 vragen voor Tite namelijk over de verkrachtingszaak die de aanvaller boven het hoofd hangt. Een 26-jarige Braziliaanse beschuldigt hem ervan haar vorige maand in Parijs te hebben verkracht. Tite verdedigde zijn poulain, maar uit een peiling blijkt dat 55% van de landgenoten hem liever weert uit de selectie voor de Copa. Vicevoorzitter Noveletto van de Braziliaanse bond stelde eveneens dat dat de beste optie zou zijn.

Het schandaal is de zoveelste vlek op korte tijd die het imago van Neymar - ondertussen aanvoerder af - besmeurt. Vroeger bewierookt om zijn acrobatische dribbels en geweldige goals. Voorbestemd om in het rijtje van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te komen. Maar de momenten van genialiteit, zoals de remontada met Barça tegen PSG, zijn in het collectieve geheugen ondertussen verdreven door beelden van een rollende aansteller op het WK in Rusland. In totaal veertien minuten lag hij er tegen de grasmat. Het theater van de artiest groeide uit tot een wereldwijde internetgrap. Oh ironie. Uitgerekend de sociale media als YouTube, Facebook, Instagram en Twitter bombardeerden hem tot een wereldvedette. Maar terwijl tegenwoordig de bescheidenheid van N'Golo Kanté en speelsheid van Eden Hazard erop geroemd worden, gaan bij Neymar de zondes viraal.

Flierefluiter

Deels werkte de ster van PSG zijn imago-probleem zelf in de hand. Zo reageerde Neymar voor het eerst op de wereldwijde kritiek na het WK in een plat commerciële video van 90 seconden, waar hij ruim 200.000 euro voor kreeg van sponsor Gillette. Naast duiker ook geldwolf, redeneerden velen. Én flierefluiter. In oktober brak hij voor de vierde keer in zes jaar met jeugdliefde Bruna Marquezine. De Braziliaanse televisiester was de vele stiekeme feestjes in Parijs, met veel vrouwelijk schoon, beu. Bij de Franse landskampioen voetbalde Neymar zich wel enkele maanden uit de negativiteit. Onder meer met glansprestaties tegen Rode Ster Belgrado en Liverpool in de Champions League. Het volstond evenwel niet om de perceptie om te keren. Begin december prijkte Neymar voor het eerst sinds 2013 niet in de top 10 van de Ballon d'Or.

Eind januari weerklinkt zelfs leedvermaak wanneer Neymar tegen Strasbourg net als een jaar eerder zijn middenvoetsbeentje breekt. De zoveelste blessure op een slecht moment. Hij mist zo onder meer de achtste finales in de Champions League tegen Manchester United. Toch slaagt het zorgenkind er weer in om zich tijdens die confrontatie negatief te laten opmerken. Op Instagram haalt hij na een discutabele strafschop zwaar uit naar de refs. De UEFA legt hem drie matchen schorsing op. Eerder die week kwam de man van 222 miljoen ook al in opspraak omdat hij tijdens zijn revalidatie uitbundig feestend op het carnaval in Salvador en Rio was gespot - uiteraard in gezelschap van bevallige dames. Ook na zijn comeback laat de controverse niet lang op zich wachten. Na de verloren bekerfinale tegen Rennes slaat Neymar een jennende fan: weer drie matchen schorsing erbij. In de kleedkamer komt het vervolgens tot een aanvaring met ploegmaat Julian Draxler. Die pikt het niet dat Neymar uithaalt naar zijn jonge ploegmaats, de Duitser verwijt hem egoïsme. In de Lichtstad is Kylian Mbappé ondertussen uitgegroeid tot de absolute smaakmaker. Een doorn in het oog van Neymar, die naar Parijs was gekomen om uit de schaduw van Messi te geraken.

Morgen naar politie

Niemand die twijfelt aan het talent van de wereldster. Maar op zijn 27ste, het toppunt van zijn carrière, is Neymar omstredener dan ooit. Nu zelfs in eigen land, waar het volk lange tijd pal achter hem stond. Afgelopen nacht speelde Neymar een oefenmatch tegen Qatar. Glansprestatie of niet: straks gaat het weer over zijn acties naast het veld. Morgen trekt de aanvaller normaal per helikopter voor een verhoor naar het politiekantoor van Rio. Omdat hij zich verdedigde tegenover de verkrachtingsbeschuldigingen door intieme beelden en gesprekken met het slachtoffer te delen op Instagram. Een misdrijf in Brazilië. Kan Neymar zich daaruit dribbelen? Of gaat de val gewoon voort?

Meer over Neymar

sportdiscipline

voetbal

sport