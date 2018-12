Deze tweeling is verwekt met 3 dagen verschil 04 december 2018

Nell en Tuur zijn een tweeling en dus samen geboren, maar niét samen verwekt. Hoe dat kan? Toen mama Kim (26) na kunstmatige inseminatie eindelijk zwanger was, toonde de echo niet één maar twee vruchtjes. En nee, het was geen eeneiige tweeling. Bleek dat Kim tijdens de vruchtbaarheidsbehandeling ook op natuurlijke wijze zwanger geraakt was. Vermoedelijk zijn Nell en Tuur met drie dagen verschil verwekt. "Wie natuurlijk kwam en wie kunstmatig? Dat hoeven we niet te weten."

HLN