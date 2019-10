Exclusief voor abonnees Deze stemmen hoort u op Radio 02 oktober 2019

Radio Willy, het nieuwe digitale rockbroertje van Qmusic en Joe, gaat van start op vrijdag 11 oktober. De zender heeft z'n presentatoren bekendgemaakt, en daar zitten enkele opvallende namen bij. Zo krijgen Ruben Block, frontman van Triggerfinger, en muzikant Stijn Meuris een eigen programma, net als Tim Van Aelst. De gevierde televisiemaker, die drie Emmy's won met 'Benidorm Bastards', 'Wat als?' en 'Hoe zal ik het zeggen?', kruipt voor de eerste keer achter een radiomicrofoon. "Bij de tv-programma's die wij maken, is de muziek heel bepalend geweest. Op Willy ga ik daar dieper op inzoomen." Krijgen ook een show op Willy: Sofie Engelen, die haar radiosporen al verdiende bij Studio Brussel, komiek Iwein Segers en Cedric Maes, gitarist van The Sore Losers. Op Willy is elke dag muziek te horen, op vrijdag pakt de zender uit met z'n programma's. Luisteren kan via de site willy.radio, DAB+, het nieuwe platform radioplayer.be en via smartspeakers.

