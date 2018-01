Deze solden betalen we minder, maar váker 00u00 0

De eerste soldenweek was voor de handelaars nog beter dan die van vorig jaar. Bij de winkeliers met een betaalterminal van Keyware stegen de inkomsten met 4%, en dat terwijl de eerste soldenweek van 2017 al 8% beter was dan het jaar voordien. Opvallend: dit jaar gaven we minder uit per kasticket - 72,40 euro tegenover 77,02 euro in 2017 - maar omdat we 10% vaker onze bankkaart bovenhaalden, zagen de handelaars hun inkomsten toch toenemen. Een mogelijke verklaring zijn de fikse kortingen die al vanaf het begin van de soldenperiode werden gegeven.