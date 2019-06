Exclusief voor abonnees Deze selfie gaat niet viraal, hij gaat nucleair 12 juni 2019

00u00 0

Een vrouw neemt een selfie voor een overwoekerde bus in Tsjernobyl. Sinds de lancering van de succesvolle HBO-reeks over de nucleaire ramp is het toerisme in het gebied fors toegenomen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis