Deze Russische spionnen vergiftigden Skripal en z'n dochter in Engeland 06 september 2018

De Britse justitie verdenkt twee Russen ervan dat ze de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia hebben vergiftigd in de stad Salisbury. Ze kwamen in aanraking met het dodelijke zenuwgas novitsjok en overleefden het ternauwernood. De verdachten, Alexander Petrov en Ruslan Bosjirov, bevinden zich nu in Rusland en zijn door de Britten in staat van beschuldiging gesteld voor poging tot moord. Het zou om officieren van de Russische militaire inlichtingendienst gaan. Het duo kwam op 2 maart aan in Londen met een vlucht uit Moskou. Twee dagen later vlogen de veertigers, die authentieke Russische paspoorten bij zich hadden, terug. In de hotelkamer waar ze verbleven hadden, werd het middel novitsjok aangetroffen. Eind juni werden nog twee mensen vergiftigd met novitsjok in de buurt van Salisbury. Het koppel had een vervalst flesje parfum opgeraapt waarin het gif zat. De vrouw overleefde het niet. Moskou laat weten dat "de twee namen van de verdachten hen niets zeggen". Londen vraagt een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. (LVB)

