Exclusief voor abonnees Deze poster moet geweld tegen dokter voorkomen 18 november 2019

00u00 0

Liefst acht op de tien huisartsen zijn ooit al geconfronteerd met fysieke en/of verbale agressie, zo wijst onderzoek uit. Vooral jonge dokters en vrouwen krijgen het hard te verduren. Daarom is de FOD Binnenlandse Zaken een nieuwe sensibiliseringscampagne gestart. Alle huisartsen krijgen een affiche in de bus, die ze zouden moeten ophangen in hun wachtkamer. 'Ik zweer het: ik doe u iets aan als u niet snel doet wat mijn vrouw u vraagt, dokter!', staat er te lezen. Of als u enkel de roodgekleurde woorden leest: 'Ik doe wat u vraagt, dokter!' "Ook via sociale media zullen wij patiënten confronteren met de feiten. Zo willen wij hen aansporen u respectvol te behandelen, want u en uw collega's verdienen beter", klinkt het. Vraag is of een agressieveling op andere gedachten te brengen valt via een ietwat cryptische poster...

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu