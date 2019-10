Exclusief voor abonnees Deze pluizige tweeling zoekt een naam 30 oktober 2019

Ze zijn al lang niet meer de twee roze wormpjes van amper 150 en 160 gram. De pandatweeling die op 8 augustus in Pairi Daiza geboren werd, is nu goed voor twee keer 5 kilogram. De pluizige beertjes - een jongen en een meisje - zijn binnenkort 100 dagen oud en dat is volgens de Chinese traditie het moment om hen officieel een naam te geven. Tot vandaag zijn ze bekend onder hun roepnaam 'Baby Boy' en 'Baby Girl'. Het dierenpark heeft op zijn website een shortlist vrijgegeven en laat het publiek graag mee beslissen. Wordt het een duonaam die verwijst naar hun oudere broertje: Bao Di ('kleine broer van Tian Bao') en Bao Mei ('kleine zus van Tian Bao')? Of wordt het Long Long ('draak' voor de jongen) en Feng Feng ('Feniks' voor het meisje)? Of krijgen ze elk een aparte naam? Intussen zoogt mama Hao Hao haar twee kleintjes nog altijd afzonderlijk. "Als haar baby's bij de verzorgers slapen, zetten we de deur van haar verblijf wel al open zodat ze eens haar beentjes kan strekken", klinkt het. De kleintjes zelf gaan nog niet naar buiten. (FT)

