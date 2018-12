Deze meteoriet viel in 1971 door dak van Belgische boer 12 december 2018

De zesde Belgische meteoriet heeft voortaan een vaste plaats in de Mineralenzaal van het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. In aanwezigheid van de familie van de ontdekker van de meteoriet, de intussen overleden Eudore Schmitz, werd het unieke exemplaar voorgesteld. De meteoriet viel al in 1971 in Tintigny door het dak van landbouwer Eudore Schmitz, maar nadat die de vuistdikke steen met zijn zoon mee naar school gaf, bewaarde schoolmeester Albert Rossignon hem al die jaren. Tot hij samen met de familie Schmitz in 2017 contact opnam met onderzoeker Vinciane Debaille en de meteoriet officieel erkend werd.

