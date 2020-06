Exclusief voor abonnees Deze mannen zijn helemaal klaar voor Anderhalve Meter Borrel Vrijdag 19 juni om 20 uur 16 juni 2020

00u00 0

Vrijdag is het zover: dan nodigen Het Laatste Nieuws en Joe iedereen uit om deel te nemen aan De Anderhalve Meter Borrel. We roepen iedereen op om exact om 20 uur naar buiten te komen en samen het glas te heffen op de zomer van 2020. Mét respect voor de anderhalvemeterregel, uiteraard. Maar hoe kan je er zeker van zijn dat je 'borrelgenoten' de nodige afstand bewaren? Nicolas Delbaere heeft daar iets op gevonden. In zijn houtatelier in Eeklo maakt hij deze 'No Fears, Say Cheers': een houten constructie waarmee je veilig santé kan zeggen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen