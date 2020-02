Deze mama bracht ook ongewild haar kind om het leven: "Je verliest alles en moet verder in een soort isolement"

De Krant

Wat voelt een moeder die haar eigen kind heeft omgebracht? Wat staat de Torhoutse mama die haar zoontje Aro (2) onopzettelijk doodde met een overdosis pijnstillers te wachten? "Een onbeschrijflijke lijdensweg", getuigt een Vlaamse moeder die vele jaren geleden haar dochtertje van 2,5 vermoordde in een psychose. "Ik kan alleen maar hopen dat er mensen zijn die het goeie nog in haar zien, zoals in mijn geval."