Deze maand te spotten de zwarte ooievaar 08 augustus 2018

Opvallende zwarte veren, een wit buikje, zwarte hals en hoge poten: wie de zwarte ooievaar wil spotten, kijkt deze maand maar beter even in de lucht. De vogel trekt in augustus immers door onze streken. De zwarte ooievaars die over België trekken, zijn meestal gasten uit het oosten, uit Noord-Duitsland, Polen en Tsjechië bijvoorbeeld. Maar ook bij ons in de Ardennen is er tegenwoordig een groeiende populatie te vinden. Er leven naar schatting al honderd paren. Zij vliegen door naar hun overwinteringsgebied in Afrika. Bovendien wordt de zwarte ooievaar steeds minder schuw. In het buitenland vestigen ze zich nu al soms in bossen in recreatiegebieden. Dat was vroeger ondenkbaar. (BCL)

