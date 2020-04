Exclusief voor abonnees Deze leerkrachten moet je geen creativiteit meer leren 02 april 2020

Van thuis uit les moeten geven: het is aanpassen geblazen voor leerkrachten. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, steekt een groot aantal van hen dan net nog een tandje bij. Door als leraar Latijn verkleed als een Romein en in het Latijn pannenkoeken te bakken bijvoorbeeld. Of door filmpjes te maken met een handpop. Zelfs drumlessen hoeven niet weg te vallen in tijden van social distancing. Alles om de leerlingen te prikkelen. Nee, creativiteit hoef je deze leerkrachten niet meer te leren.

