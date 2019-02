Deze fietser is boos. Héél boos 26 februari 2019

In een opmerkelijke video die circuleert op sociale media is te zien hoe een man met een fietshelm op zich in Brussel vastklampt aan de motorkap van een auto. De bestuurder van de zilveren SUV rijdt eerst langzaam door, maar geeft steeds meer gas. Toch gaat de fietser niet van zijn motorkap af. Aan het eind van de Wetstraat gaat hij de bocht om terwijl de fietser nog altijd op zijn auto hangt. Aanleiding voor het tafereel: een ruzie over een manoeuvre van de automobilist. Zowel de fietser als de bestuurder heeft na het incident een klacht ingediend bij de lokale politie. (SRB)

