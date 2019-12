Deze drie gaan voor 'de warmste radio' tijdens 'de warmste week': “Er zullen traantjes vloeien, maar dat mag” Sven Ponsaerts

18 december 2019

05u00 1 De Krant Het is weer díe tijd van het jaar: 'De Warmste Week'. Sinds vanochtend draaien drie Studio Brussel-presentatoren 7 dagen non-stop plaatjes voor het goede doel. Voor die meest hartverwarmende radio van het jaar stuurt StuBru een onuitgegeven dj-trio het Kortrijkse Nelson Mandelaplein op: Fien, Joris en de zwangere Eva. Zij maakten zich gisteravond in de gaststad op voor een week van veel emoties en weinig slaap.

EVA DE ROO

Eva De Roo (31) is al aan haar vijfde 'Warmste Week' als presentator toe, en daarmee meteen de ervaringsdeskundige van de drie. Toch wordt het ook voor haar een heel andere editie. "Ja, we zitten sinds lang opnieuw in een stad, en de focus ligt veel meer op muziek." Maar vooral: De Roo kondigde maandag haar eerste zwangerschap aan. Ze is drie maanden ver intussen, en ze is de eerste zwangere presentatrice van 'De Warmste Week'. "Ik heb er alvast evenveel zin in als de voorbije jaren. Alles verloopt ook gewoon zoals andere jaren. Of toch niet helemaal: er is een extra warm bedje voorzien waarin ik me zal kunnen afzonderen, als ik daar nood aan zou hebben. Dit jaar draait het ook minder om ons en de ontberingen die we moeten doorstaan. We eten en drinken al langer wat we willen, maar nu is er ook een echt toilet en slapen we in containers in plaats van in een tent. Niet meer in thermisch ondergoed en skibotten 's nachts naar het toilet dus."

Rollercoaster

Zwanger of niet, van de nachtelijke werkuren wordt De Roo niet vrijgesteld. "Mijn gasten zullen dan wel allemaal radiopresentatoren zijn, die, indien echt nodig, kunnen overnemen als het echt té vermoeiend wordt. Daarover hoef ik me dus geen zorgen te maken. Al is het niet mijn intentie om de micro zomaar door te geven: ik ga gewoon mijn job proberen te doen."

Het zwaarst aan De Warmste Week zijn zonder twijfel de emoties, de verhalen die onder je vel kruipen, zei De Roo eerder al. Zal haar zwangerschap en toekomstig moederschap het allemaal niet nóg meer emotioneel maken? "Ik denk dat dat wel zal meevallen. Al wordt het sowieso een rollercoaster: het ene moment ben je mee droevig, terwijl vijftien minuten later een bende uitgelaten kleuters in pyjama staat te dansen. De vraag is ook: met welke zotte acties zullen ze ditmaal weer afkomen? Daaraan wen je nooit."

FIEN GERMIJNS

Fien Germijns is met haar 24 veruit de jongste van de drie. Ze draait wel al een paar jaar mee bij de jongerenzender - momenteel van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur -, maar voor het grote publiek is ze nog een nobele onbekende. "De vuurdoop, inderdaad. Moeilijk in te schatten ook wat me te wachten staat. We zien het wel." Al begint ze er ook niet helemáál onvoorbereid aan. "Twee jaar geleden werkte ik mee in de actietent en luisterde naar de mensen hun verhalen - het blijft me verwonderen hoe mensen die iets vreselijks hebben meegemaakt dat toch kunnen omzetten in iets positiefs. En vorig jaar was ik allroundreporter op het terrein. Ik ken het dus wel, dat is fijn."

Onschatbaar avontuur

Het trio overnachtte vannacht, na een hele dag repeteren gisteren, al in de West-Vlaamse gaststad - op hotel. "Nog een nachtje in rust en luxe dus. Al mag het van mij best beginnen: liever vandaag dan morgen (lacht). Waar ik persoonlijk naar uitkijk? De brandweermannen. Het blijft indrukwekkend hoe zij met honderden in uniform het plein opkomen - heroïsch. Voor de rest zal het wellicht een groot onschatbaar avontuur worden."

JORIS BRYS

Joris Brys (31) heeft zowaar nog minder 'Warmste Week'-ervaring dan Fien. Het gezicht dat sportliefhebbers kennen van Sports Late Night presenteert pas sinds februari bij Studio Brussel. In september nam hij het dagelijkse voormiddagprogramma van de betreurde Christophe Lambrecht over. "Ook ik ben heel benieuwd naar wat zal komen: geen idee wie er voor onze neus zal staan. Misschien maar goed ook. Er is, denk ik, toch geen manier om dit voor te bereiden."

Zeven dagen knallen

Ook Brys verwacht best moeilijke momenten. "Maar ik zie het als mijn job om mensen hun verhaal te aanhoren, een voorrecht zelfs. En ja, er zullen wel traantjes vloeien, maar die mogen komen. Momenteel zitten we hier nog gezellig samen, bij een pintje. Allez, niet voor Eva, hé. Samen nog een beetje plezier maken. Maar ik ga toch proberen ook nog wat te slapen. Het zal sowieso een redelijk heftige week worden. Ik denk dus dat we het rustig zullen houden, om dan zeven dagen lang te knallen."