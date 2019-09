Exclusief voor abonnees Deze coalitie is wel al beklonken 30 september 2019

Hilde Crevits (CD&V) kon dit weekend even ontsnappen aan de formatiegesprekken. Haar zoon Bram (26) trad zaterdag in het huwelijksbootje met zijn vriendin Eveline (27) en daar moest zijn mama uiteraard bij zijn. "Niets of niemand kon mij dit ontnemen", aldus Crevits. "We kozen speciaal een datum in september in de veronderstelling dat de onderhandelingen tegen dan voorbij zouden zijn, maar kijk, het is nu toch anders gelopen." Het kerkelijk huwelijk is pas voor volgend jaar en dan komt er een groot feest, verzekert Crevits nog. Na dát feest zal ze hopelijk wat langer kunnen slapen. (ARA)

