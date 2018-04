Deze cijfers bewijzen: ons land ís voetbal NIEUWE REEKS Sven Spoormakers

27 april 2018

00u00

Bron: HLN 1 De Krant Een team van de onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid van de KU Leuven is in álle beschikbare cijfers over voetbal in ons land gedoken. Het resultaat is een boekje dat vandaag verschijnt: 'Een één-twee met Koning Voetbal'. Een greep uit het aanbod.

50,9 procent van de jongens in het lager onderwijs voetbalt.

5,4 procent van de meisjes voetbalt.

In totaal spelen 297.120 Vlamingen veld- of zaalvoetbal.

Clubs

Er zijn 6.727 erkende clubs in Vlaanderen.

34,7 procent daarvan bestaat al van vóór 1960.

De gemiddelde club telt 182 leden.

55,2 procent van die leden is jonger dan 18.

8 procent is een vrouw.

In de gemiddelde club zijn 48 vrijwilligers actief.

Er zijn 3.000 scheidsrechters beschikbaar.

Er zijn 7.000 matchen per week.

Er zijn 3.006 natuurgrasvelden in Vlaanderen en 285 kunstgrasvelden.

Trainers

66 procent van de clubs heeft gekwalificeerde trainers.

7,4 procent van hen is een vrouw.

42,9 procent heeft te weinig trainers.

Money money money

Eén uur voetballen kost voor een kind gemiddeld € 5,10.

het gemiddelde lidgeld voor een kind tot 14 jaar bedraagt € 133,80

19,7 procent van de inkomsten wordt gegenereerd in de kantine.

STEL: WE ZIJN WERELDKAMPIOEN. WAT DAN?

Zondag 15 juli. Een zomerse avond in Moskou. De Rode Duivels spelen de finale van het WK 2018 tegen de Duitsers - de Brazilianen hebben we er in de kwartfinale al uit gekegeld. De sfeer is uitgelaten, het geloof groot. Zeker na de 1-0 van Romelu Lukaku, na een geniale pass van Kevin De Bruyne. Als diep in de tweede helft Eden Hazard magie uit zijn schoenen schudt en Dries Mertens de 2-0 aanbiedt, gaan alle remmen los. Euforie. Verbijstering. Wildvreemden zoenen elkaar. Het land danst.

Fantasie? Ja. We wéten dat het sportief hoogst speculatief is dat de Rode Duivels wereldkampioen worden. Maar stél, wat gebeurt er dan met België en de Belgen? Dat hebben we onderzocht - van de hormonale explosie in onze breinen over het aantal Edens en Driesjes in de moederhuizen tot de economische, sociale, sportieve en politieke impact.

Het Laatste Nieuws sprak daarvoor met gerenommeerde wetenschappers in de sociologie en psychologie, met economen als Ivan Van de Cloot, maar ook met voormalig Europees president Herman Van Rompuy, Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Saskia Van Uffelen van Ericsson. Ze kijken vooruit, naar wat kán zijn - wat een moeilijke maar interessante denkoefening oplevert. Over hoe zo'n titel kan helpen ons gedeukte imago internationaal op te poetsen, bijvoorbeeld. Of hoe de euforie kan helpen om de verbondenheid in onze multiculturele maatschappij te vergroten. Maar net zo goed hoe het Belgische voetbal de plaats van het Nederlandse als voorbeeld zal innemen.

Om het met de woorden van sportsocioloog Bart Vanreusel te zeggen: "Het WK voetbal is een práchtig cadeau, voor het land en voor iedereen. We moeten het alleen willen uitpakken." Wij beginnen al met uitpakken, vanaf morgen in uw krant.

MORGEN DEEL 1: ECONOMISCHE IMPACT