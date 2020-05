Exclusief voor abonnees Deze bermen doen veel tuiniers blozen 07 mei 2020

In het West-Vlaamse Kuurne gaat een ritje op de R8 ter hoogte van bedrijvenpark Kortrijk-Noord er kleurrijk aan toe. De bermen staan er vol klaprozen, wat een pak tuiniers jaloers maakt. Want je vindt een poppy wel op weides of langs wegen, maar zelden of nooit in je tuin. "Dat komt doordat het een zogenaamde pioniersplant is", zegt Jan Vanaverbeke van Natuurpunt. "Het zijn de eerste planten die groeien in 'verstoorde grond' - aarde die omgewoeld is door werkzaamheden of door landbouwwerktuigen. Klaprozen kunnen net als kamille geen concurrentie aan met andere planten. Grond die dus net omgewoeld is en waar andere planten nog geen kans maken, daar vind je klaprozen en kamilleplantjes. Als je zaadjes van de klaproos uitstrooit in je tuin, tussen lavendel of andere blijvers, zullen die geen kans maken. Als je een apart lapje grond omwoelt en daar zaadjes in uitstrooit, maken ze wel een kans." (JME)

