Deze avond heffen zij het glas tijdens de ‘Anderhalve Meter Borrel’

19 juni 2020

00u00 0 De Krant Tsjing tsjing! Vlaanderen heft vandaag massaal het glas tijdens 'De Anderhalve Meter Borrel' van Het Laatste Nieuws en JOE. Buren wiens band door de coronacrisis eens zo hecht is geworden, sportmaten die al die tijd samen zwoegden op de fiets, collega's die in bijzondere omstandigheden prachtig werk hebben neergezet... We hebben allemaal wel een reden om te klinken op een fantastische zomer! Zeggen ook jullie veilig mee 'santé'?



Personeel van Spar in Bredene-Sas klinkt met dankbare buren

In Bredene-Sas klinkt het voltallige winkelpersoneel van de Spar vanavond samen en daar hebben ze zo hun reden voor... Tijdens de lockdownperiode waren zij nog de enige geopende winkel in het shoppingcenter. "Onze ploeg heeft wekenlang 's avonds en 's nachts doorgewerkt, zodat onze dorpsgenoten toch iedere dag hun goederen en voedingswaren hadden", vertelt Caroline Zonnekey, zaakvoerster van de Spar. "Op een dag zijn er spontaan klanten en buren in de straat om 20 uur voor ons beginnen te klappen. Er is zelfs een buurvrouw die 60 dagen lang na het geklap op haar saxofoon live muziek heeft gemaakt. Dat was hartverwarmend", zegt Caroline. Sindsdien houdt het winkelpersoneel iedere avond om klokslag 20 uur een babbeltje met de buren, op anderhalve meter welteverstaan. "Er is een hechte band ontstaan tussen het voltallige personeel en de buurtbewoners. Samen klinken we op een mooie zomer."

Na wekenlange Whatsapp-quiz, aperitieven buren in Kruisem weer 'live'

Twee buren van de Nazarethsesteenweg in Kruisem-Lozer organiseren sinds het begin van de coronacrisis wekelijks op vrijdagavond een Whatsapp-quiz. "Zowel de kinderen als de ouders hebben iedere keer deelgenomen. Om toch wat contact te onderhouden. Het werd onze vaste afspraak en ons lichtpuntje tijdens de lockdown", vertelt papa Pascal Vangampelaere. Maar aan die weken online quizzen maken ze vanavond met 'De Anderhalve Meter Borrel' voor het eerst een einde. "De quiz werd opgeborgen. De Anderhalve Meter Borrel is het startschot om opnieuw 'live' te aperitieven in de tuin", zegt Pascal enthousiast. Schol!

