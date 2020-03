Deze aandelen zijn immuun voor het coronavirus SWA

20 maart 2020

05u00 0 De Krant Er zijn heus wel bedrijven die vrij normaal kunnen blijven draaien in coronatijden. Sommigen hebben er zelfs baat bij dat we met z'n allen thuis zitten. Daarom komt beurshuis Kepler Cheuvreux met een lijstje aandelen die het best beschermd zijn tegen de impact van de huidige crisis.

Ook in bizarre beurstijden blijven researchers in aandelenteams gewoon adviezen geven en koersdoelen aanpassen. Op dit moment moeten ze wel situaties analyseren die ongezien zijn. "We hebben data uit de beurscrash van 2008-2009 gebruikt om te kijken hoe deze aandelen toen reageerden op een crisis", lichten ze de methode toe. "Daarnaast wilden we weten hoe snel onze bedrijven in de problemen kunnen komen met het afbetalen van hun schulden. En ten slotte houden we rekening met steun die de Belgische regering al heeft aangekondigd."

Er zijn makkelijk een aantal bedrijven te bedenken die een businessmodel hebben dat beter draait als iedereen verplicht binnen blijft. Kepler noemt bijvoorbeeld bpost, dat gewoon brieven en pakketjes blijft leveren zoals normaal. Omdat bijna alle winkels dicht zijn laten we meer leveren, "en het bedrijf is het gewoon om piekperiodes aan te kunnen". Ieder jaar rond Kerstmis verwerkt ons nationaal postbedrijf probleemloos twee keer meer pakketjes per dag dan gemiddeld. Bpost heeft wel een dochterbedrijf in de VS, dat blootgesteld is aan pakjesleveringen uit China, die momenteel verstoord zijn. Het bedrijf publiceerde nog maar net jaarcijfers voor 2019.

Hamsteren

Verder is er ons gehamster, dat de supermarkten van Ahold Delhaize en Colruyt eigenlijk goed uitkomt, en er is al gebleken dat ze de bevoorrading aankunnen. Kepler merkt op dat Colruyt meer cash dan schulden heeft, en dat daar dus niet snel een probleem kan ontstaan. Terwijl Ahold Delhaize sterk aanwezig is in de VS, is Colruyt grotendeels Belgisch. Dat aandeel ging eerst mee in de beurscrash, maar werd deze week herontdekt en won tientallen procenten.

Verder noemen de analisten ook luierfabrikant Ontex, dat amper grondstoffen uit Azië bestelt en daarom dus minder getroffen wordt. De - irrationele - rush op toiletpapier speelt Ontex ook in de kaart: het bedrijf maakt witte producten voor allerlei supermarkten. Maar alles wat nu verkocht wordt blijft lang bruikbaar, en wordt dus later niet meer verkocht.

Ook Telenet en Proximus "hebben alle ingrediënten om deze crisis vlotjes te doorzwemmen". Als er iets de koers van Proximus in beweging kan zetten, is het de strategie-update die de nieuwe CEO eind deze maand voorstelt.

Als laatste noemt Kepler Cheuvreux nog de gasnetbeheerder Fluxys Belgium en Elia, dat het hoogspanningsnetwerk bezit in ons land en een stukje van Duitsland. "Hun omzet is zo gereguleerd dat we al weten wat ze gaan verdienen tot ten minste 2023. Elia is zelfs amper blootgesteld aan veranderende volumes of prijzen." Ook dat aandeel ging eerst mee onderuit, maar ging deze week als een raket terug omhoog. (SWA)