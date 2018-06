Deze 5 gaan niet naar WK Als we de matrassen mogen geloven, tenminste 01 juni 2018

Twee matrassen per Rode Duivel, perfect aangepast aan hun lichaam en favoriete slaaphouding: zo vertrokken gisteren 23 pakketjes richting Moskou. U leest het goed: 23 pakketjes. Nochtans telt de selectie voor het WK in Rusland nog steeds 28 namen. Bondscoach Martínez heeft officieel nog tot maandagavond de tijd om te beslissen welke vijf spelers afvallen, maar als we de matrassen mogen geloven zullen dat Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Christian Kabasele en Adnan Januzaj zijn. (WDK/SSL)

