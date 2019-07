Exclusief voor abonnees Dewulf SCHERRP GESTELD | Down maar niet ou(t/d) 15 juli 2019

00u00 0

Op de US Open eind augustus is Roger Federer 38 jaar oud. En eigenlijk had hij in New York moeten aankomen met 21 grandslamzeges op zijn palmares, maar een ijskonijn en enkele details beslisten daar anders over. Een nederlaag die ongelooflijk zuur moet smaken. Temeer daar de enige speler die ooit én Rafael Nadal én Novak Djokovic wist te verslaan op een grandslamtoernooi ook een Zwitser is: Stan Wawrinka op de Australian Open 2014. Federer was er bijzonder dichtbij. Zou deze diepe ontgoocheling voor zo'n onmetelijke kras op zijn ziel kunnen zorgen dat hij uitgeteld is voor het vervolg? Wimbledon is uiteindelijk het grandslamtoernooi waar hij het meeste kans maakt om zijn palmares en aura nog wat uit te breiden. "Natuurlijk doet dit pijn", zei Federer gisteren. "Maar ik kan redelijk goed de bladzijde omdraaien. Het is een bepaalde mindset en ik ben daar relatief goed in."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis