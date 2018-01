Dewinter wil referendum over inschrijvingsstop 00u00 0

Filip Dewinter, lijsttrekker voor Vlaams Belang (VB), wil via een petitie een stedelijk referendum afdwingen over een immigratiestop in Antwerpen. "Uit berekeningen van het Amerikaanse Pew Research Center blijkt dat moslims tegen 2029 in Borgerhout een meerderheid zullen vormen."

