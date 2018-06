Dewinter provoceert met 'neger'-uitspraak 15 juni 2018

00u00 0

Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft gisteren voor opschudding gezorgd in de Kamer door te zeggen dat over 10 jaar de burgemeester van Antwerpen "een Marokkaan, een Turk of een neger is". Dewinter parafraseerde daarmee Herman De Croo (Open Vld), die in een interview zei dat over 13 jaar 70% van de bevolking van Antwerpen zal bestaan uit niet-Belgen. "En over twee generaties zal de burgemeester van Antwerpen een Marokkaan, een Turk of een zwarte zijn." Het parlement liet meteen zijn afkeur blijken voor Dewinters interpretatie. Joël Njengo, een medewerker van minister Jambon en bestuurslid van Jong N-VA Antwerpen, maakte er op Twitter een grapje over. Njengo is geboren in Kameroen, maar groeide op in ons land. "Ik had het anders verwoord, maar bedankt voor uw steun, Filip Dewinter." (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN