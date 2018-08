Dewaest: "Niks weggegeven" 10 augustus 2018

Met een 2-0 in de pocket kan je in principe met een gerust hart naar Poznan. Dat was de overheersende gedachte bij de thuisspelers. Toch was er ook het gevoel dat er meer had in gezeten. Net als tegen STVV werden er immers te veel kansen gemist of strandde de bal op paal of lat. "We moeten alleen het goede onthouden van de match", vond Sebastien Dewaest. "We hebben helemaal niks weggegeven. En we hebben er twee gemaakt. Natuurlijk hadden het er wat meer mogen zijn. Ook ik had minstens één keer moeten scoren. Maar dat neemt niet weg dat 2-0 toch een zeer goede uitgangspositie is." Dewaest was van oordeel dat Genk niet veel meer kan gebeuren in Poznan. "Als we het boeltje achterin goed gesloten houden en het kopje erbij houden, moeten we zeker in staat worden geacht om ook in Poznan te scoren. Dan kunnen de boeken meteen dicht." (FKS)

