Dewaest na 8 maanden meteen in basis 00u00 0

Verrassing in de Genkse basiself. Niet Brabec maar Dewaest verving de geschorste Aidoo centraal in de defensie. Een comeback na acht maanden blessureleed. Op 17 mei 2017 scheurde Dewaest op Moeskroen de kruisbanden van zijn linkerknie. Op oefenstage in Benidorm maakte hij een solide indruk en zowel tegen Schalke 04 als Bielefeld speelde hij een prima partij. Die lijn trok hij gisteren door. (KDZ)