Dewaele haalt wellicht Essevee

De eerste diagnose doet het beste verhopen. Sieben Dewaele moest gisteren nog in de eerste helft naar de kant na een stevige tik op het scheenbeen. Toch is de verwachting dat de West-Vlaming fit geraakt voor vrijdag. Dan gaat Anderlecht op bezoek bij Dewaeles ex-club Zulte Waregem - hij speelde er bij de jeugd. "Het zag er spectaculair uit, Sieben had pijn, maar het valt waarschijnlijk wel mee", zei Vercauteren over zijn linksachter. Amuzu en Doku vielen af na de opwarming en zaten in de tribune. (PJC)