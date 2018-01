Devroe keept, spelers 'relaxen' 00u00 0

Na de tweede oefenmatch van woensdag was het zwaartepunt van de stage van KV Oostende achter de rug en dus was er gisteren tijd voor relatieve ontspanning. 's Middags was er een aangepaste training met een parcours van technische oefeningen, 's morgens trok de groep naar de fitness (foto: Musona) en het zwembad. Vooral de jonkies (op de foto Siebe Van Der Heyden) waagden zich na de ochtendtraining in het koude buitenbad. Siani kon de training gistermiddag hervatten en ook de bijna volledig herstelde Rajsel (kruisbanden) traint intussen gedeeltelijk met de groep. (TTV)

